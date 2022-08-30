МИД РФ: Диалог по гарантиям безопасности с Западом мог предотвратить начало спецоперации

Если бы западные страны согласились на конструктивный диалог с Россией по гарантиям безопасности, специальная операция на Украине не началась бы. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

"Конечно, если бы завязался конструктивный диалог по нашим предложениям, у меня нет никаких сомнений, что не было бы специальной военной операции", — сказал он.