МИД РФ: Диалог по гарантиям безопасности с Западом мог предотвратить начало спецоперации
Если бы западные страны согласились на конструктивный диалог с Россией по гарантиям безопасности, специальная операция на Украине не началась бы. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
"Конечно, если бы завязался конструктивный диалог по нашим предложениям, у меня нет никаких сомнений, что не было бы специальной военной операции", — сказал он.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны. По словам зампреда Совбеза РФ, СВО также связана с угрозой для жизненных интересов России.
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