"Челси" свяжется с "Динамо", чтобы уладить проблемы с трансфером Захаряна
Лондонский "Челси" в ближайшее время свяжется с руководством московского "Динамо", чтобы обсудить и разрешить проблемы с возможным переходом полузащитника Арсена Захаряна. Об этом пишет "Чемпионат".
Основной проблемой может стать перевод средств от "Челси" на счёт "Динамо". Бело-голубые не исключают варианта, при котором сумма в 15 миллионов евро может не прийти им из-за внешних факторов.
Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года. По данным СМИ, в случае перехода Захарян получит более миллиона евро за сезон.
ФК "Динамо" Москва