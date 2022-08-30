"Челси" свяжется с "Динамо", чтобы уладить проблемы с трансфером Захаряна

Лондонский "Челси" в ближайшее время свяжется с руководством московского "Динамо", чтобы обсудить и разрешить проблемы с возможным переходом полузащитника Арсена Захаряна. Об этом пишет "Чемпионат" .

Основной проблемой может стать перевод средств от "Челси" на счёт "Динамо". Бело-голубые не исключают варианта, при котором сумма в 15 миллионов евро может не прийти им из-за внешних факторов.