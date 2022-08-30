Орнитолог объяснил, что делать с разгуливающим по Москве двухголовым голубем

Двухголового голубя, которого заметили в одном из столичных районов, следует ликвидировать, чтобы он не мучился. К этому призвал орнитолог Евгений Коблик.

"Это просто у него какая-то опухоль, болезненное образование. Головы там никакой нет. Это не заразно для человека. Я бы просто этого голубя ликвидировал, чтобы он не оскорблял эстетические чувства других и сам не мучился. Это ему явно мешает жить", — сказал эксперт Лайфу.

Специалист обратил внимание, что иногда встречаются истории, когда птенцы рождаются с двумя головами, однако они не проживают и несколько дней. Если же опухоль у этого голубя не злокачественная, то с ней он может прожить долго. Но зиму пережить ему вряд ли удастся, заключил Коблик.