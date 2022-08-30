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30 августа, 11:06

Орнитолог объяснил, что делать с разгуливающим по Москве двухголовым голубем

Орнитолог Коблик призвал ликвидировать московского голубя с двумя головами

Двухголового голубя, которого заметили в одном из столичных районов, следует ликвидировать, чтобы он не мучился. К этому призвал орнитолог Евгений Коблик.

"Это просто у него какая-то опухоль, болезненное образование. Головы там никакой нет. Это не заразно для человека. Я бы просто этого голубя ликвидировал, чтобы он не оскорблял эстетические чувства других и сам не мучился. Это ему явно мешает жить", — сказал эксперт Лайфу.

Специалист обратил внимание, что иногда встречаются истории, когда птенцы рождаются с двумя головами, однако они не проживают и несколько дней. Если же опухоль у этого голубя не злокачественная, то с ней он может прожить долго. Но зиму пережить ему вряд ли удастся, заключил Коблик.

На одной из улиц Москвы заметили двухголового голубя

На одной из улиц Москвы заметили двухголового голубя

Ранее Лайф рассказывал, как турист из Краснодара спас крымскую чайку с подбитым крылом и обрёл настоящего друга. Птица совсем не боится человека, даже ест у него изо рта и купается в обычной ванне.

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Кадр из видео Telegram-канал / Московские новости

Юлия Архипова

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