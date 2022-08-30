Спрос на интимный пирсинг среди россиян летом вырос на 40%

По сравнению с весной летом россияне на 20% чаще обращались к мастерам по пирсингу. Исследование провели аналитики маркетплейса услуг YouDo и ювелирного бренда SOKOLOV, результаты приводит "Газета.ru". При этом вырос спрос на проколы в интимных местах.

Самый популярный среди россиян пирсинг носа и в зоне пупка. Так, по данным российского ювелирного бренда SOKOLOV, 55% от всех проданных в этом году украшений для пирсинга — серебряные изделия для зоны пупка. За ними 22% — серебряные украшения для носа, из золотых изделий также первое место занимают изделия для носа.

После проколов носа и пупка следуют брови, губы, пирсинг Монро и индастриал. В целом, по данным YouDo, летом спрос на пирсинг гораздо выше, чем зимой: запросы на проколы брови выросли на 300%, интимный пирсинг стали делать чаще 40%, а украсить губы и пупок захотело на 66% людей больше.

Средняя стоимость работы мастера по пирсингу составляет 2500 рублей без учёта покупки украшения. В большинстве купленных изделий (86%) есть фианитовые вставки. Так, на серебряные украшения россияне тратят в среднем 800 рублей, а с этими камнями — 1500 рублей. Украшения с бриллиантами покупают лишь 4% россиян: средний чек на эту категорию составляет 5500 рублей.