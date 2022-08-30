Врач-валеолог Синицина рассказала, как восстановить печень после отпуска

Привычный комплекс all inclusive и отсутствие ограничений в питании могут обернуться рисками для печени и всего организма в целом, но главную опасность для печени на отдыхе представляют алкоголь, фрукты и тяжёлая пища. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-валеолог Лидия Синицина.

"Идеальный вариант отпуска для восстановления организма — это отпуск в детокс-формате. Главной угрозой для печени в отпуске является алкоголь. На один грамм этанола приходится семь килокалорий. И чем более крепкий вариант вы выбираете, тем больше нагрузка на печень", — уточнила она.

Как утверждает Синицина, попав в организм, "пьяные" калории очень быстро превращаются в жир и ухудшают работу печени. Поэтому если трезвый отпуск невозможен, то стоит выбирать максимально лёгкие напитки, отказаться от сладких коктейлей и крепкого алкоголя, вместо них отдыхать лучше с сухим вином, посоветовала врач.

Чтобы восстановить печень после отпуска, Синицина советует щадящую диету, приём адсорбентов, ферментов и добавок для детокса печени, обращая внимание на их натуральный состав. При этом лучше ограничить потребление фруктов, которые из-за высокого содержания фруктозы могут повлиять на печень так же, как и крепкий алкоголь. Так, большое количество этого вещества может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Однако врач отметила пользу грейпфрута и винограда, богатых антиоксидантами. А авокадо работает как абсорбент и помогает выводить токсины. Мясо же после отпуска рекомендуется есть приготовленное на пару или отварное, а также сбалансировать рацион большим количеством клетчатки для вывода токсинов.