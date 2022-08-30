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30 августа, 10:46

МЧС обяжет школы и больницы устанавливать датчики для защиты электросети

МЧС внесёт изменения в Правила противопожарного режима, которые обяжут школы и больницы устанавливать устройства для защиты электросети. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

"На сегодняшний день есть устройства защиты от искрения электросети, и мы надеемся, что установка таких устройств будет узаконена в едином стандарте. У нас есть поручение правительства до 1 марта 2023 года внести изменения в Правила противопожарного режима", — сказал он на пресс-конференции.

Сейчас испытания подобных устройств проводятся на объектах в Москве и Казани. Они уже прошли апробацию, сейчас готовится финансово-экономическое обоснование, после чего они будут запущены в нормативно-правовое оформление, добавил Еникеев.

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Артур Лапсаков
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