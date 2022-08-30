В сборную Швеции по хоккею не будут вызывать игроков из КХЛ

Шведская хоккейная ассоциация приняла решение не приглашать игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в расположение сборной Швеции. Об этом со ссылкой на релиз организации пишет Expressen.

"Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и хоккейному миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях", — заявил глава организации Андерс Ларссон.