В сборную Швеции по хоккею не будут вызывать игроков из КХЛ
Шведская хоккейная ассоциация приняла решение не приглашать игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в расположение сборной Швеции. Об этом со ссылкой на релиз организации пишет Expressen.
"Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и хоккейному миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях", — заявил глава организации Андерс Ларссон.
Ранее аналогичное решение приняли в сборной Финляндии. Примечательно, что в прошлом сезоне за "Суоми" выступало более 40 представителей КХЛ.
ТАСС / Валерий Шарифулин