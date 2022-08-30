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Регион
Опубликовано 30 августа 2022, 13:46

В сборную Швеции по хоккею не будут вызывать игроков из КХЛ

Шведская хоккейная ассоциация приняла решение не приглашать игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в расположение сборной Швеции. Об этом со ссылкой на релиз организации пишет Expressen.

"Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и хоккейному миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях", — заявил глава организации Андерс Ларссон.

Финских хоккеистов из клубов КХЛ не будут приглашать в сборную
Финских хоккеистов из клубов КХЛ не будут приглашать в сборную

Ранее аналогичное решение приняли в сборной Финляндии. Примечательно, что в прошлом сезоне за "Суоми" выступало более 40 представителей КХЛ.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев
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