Минобороны: ВСУ ударили по территории ЗАЭС беспилотниками и артиллерией

Для нанесения ударов по территории Запорожской АЭС Вооружённые силы Украины применили четыре ударных беспилотника и артиллерию. Как напомнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, жертв и разрушений удалось избежать.

"29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами. Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать", — сообщил он.