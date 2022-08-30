Минобороны: ВСУ ударили по территории ЗАЭС беспилотниками и артиллерией
Для нанесения ударов по территории Запорожской АЭС Вооружённые силы Украины применили четыре ударных беспилотника и артиллерию. Как напомнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, жертв и разрушений удалось избежать.
"29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами. Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать", — сообщил он.
Более того, за прошедшие сутки артиллерия ВСУ выпустила по территории ЗАЭС два снаряда, которые разорвались в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Атака велась с огневых позиций украинской артиллерии в районе Марганца Днепропетровской области. По словам Конашенкова, огонь был подавлен, а радиационная обстановка на станции остаётся в норме.
А в воскресенье стало известно, что военнослужащие РФ предотвратили теракт украинских силовиков, сбив беспилотник-камикадзе над Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. Беспилотник оказался американского производства. В Администрации Энергодара считают целью удара срыв визита на атомную станцию миссии МАГАТЭ. Между тем глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что аварию, которая может произойти на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ, по последствиям можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ