Имам Муктада ас-Садр приказал сторонникам покинуть парламент Ирака в течение часа

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть территорию парламента в зелёной зоне Багдада в течение часа. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в провинции Эн-Наджаф.

"Я отрекаюсь от сторонников садристского движения, если они не покинут территорию парламента в течение 60 минут", — сказал ас-Садр.