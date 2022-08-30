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30 августа, 10:41

Имам Муктада ас-Садр приказал сторонникам покинуть парламент Ирака в течение часа

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть территорию парламента в зелёной зоне Багдада в течение часа. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в провинции Эн-Наджаф.

"Я отрекаюсь от сторонников садристского движения, если они не покинут территорию парламента в течение 60 минут", — сказал ас-Садр.

Минимум 10 человек погибли в ходе протестных акций в Багдаде

Минимум 10 человек погибли в ходе протестных акций в Багдаде

Как рассказывал Лайф, 29 августа сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде, у парламента Ирака начались ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере десять человек.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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