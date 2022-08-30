Имам Муктада ас-Садр приказал сторонникам покинуть парламент Ирака в течение часа
Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть территорию парламента в зелёной зоне Багдада в течение часа. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в провинции Эн-Наджаф.
"Я отрекаюсь от сторонников садристского движения, если они не покинут территорию парламента в течение 60 минут", — сказал ас-Садр.
Как рассказывал Лайф, 29 августа сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде, у парламента Ирака начались ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере десять человек.
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