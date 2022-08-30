В МИД России пообещали асимметричный ответ на снос памятников в Прибалтике

В Министерстве иностранных дел России пообещали странам Прибалтики асимметричный ответ на снос памятников советским воинам-освободителям. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия вынуждают ставить вопрос об ответственности как государства, так и конкретных лиц, принимающих решения.

В министерстве напомнили о том, что противоправные действия государств идут вразрез с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребёнка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и другим положениям. При этом "демократы" же из европейских и общественных структур молчат.