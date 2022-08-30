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30 августа, 10:53

В МИД России пообещали асимметричный ответ на снос памятников в Прибалтике

В Министерстве иностранных дел России пообещали странам Прибалтики асимметричный ответ на снос памятников советским воинам-освободителям. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия вынуждают ставить вопрос об ответственности как государства, так и конкретных лиц, принимающих решения.

В министерстве напомнили о том, что противоправные действия государств идут вразрез с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о правах ребёнка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и другим положениям. При этом "демократы" же из европейских и общественных структур молчат.

"То, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают", — подчеркнули в ведомстве.

В Риге снесли скульптуру "Мать-Родина", входящую в состав памятника освободителям

В Риге снесли скульптуру "Мать-Родина", входящую в состав памятника освободителям

Напомним, 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. Его увезли в Эстонский военный музей в Виймси. Позднее Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Позже в Латвии был снесён последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. В итоге из-за демонтажа мемориала страну обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Оксана Попова

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