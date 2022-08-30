Вирусолог Бутенко призвал вернуть в Россию удалёнку из-за риска новой волны ковида осенью

Работа и учёба в дистанционном формате хорошо зарекомендовали себя во время вспышек коронавируса. И в связи с ростом заболеваемости стоит вернуть удалёнку в Россию, сказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Он (формат дистанционной работы. — Прим. Лайфа) оказался полезным. Потому что это нарушает определённую степень контактов между людьми, делает их более редкими. И, соответственно, снижается риск заражения людей, которые контактируют на работе, в офисах, в учебных учреждениях", — сказал он.

Такой вариант работы и учёбы Бутенко назвал целесообразным. По словам вирусолога, вместе с тем необходимо ввести и масочный режим для снижения заболеваемости.