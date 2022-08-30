Психотерапевт назвал первый симптом эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание напрямую связано с профессиональным, так как на протяжении длительного времени человек испытывает на работе одни и те же эмоции. Чтобы отличить такое психическое состояние от усталости, требуется просто отдохнуть, советует в разговоре с "Вечерней Москвой" врач-психотерапевт Алексей Филатов.

"Если отдых не помогает и человек продолжает испытывать усталость и нежелание заниматься какой-либо деятельностью — это свидетельствует об эмоциональном выгорании", — сказал он.

По словам Филатова, если человеку достаточно всего пары часов отдыха для восстановления сил, то это показатель усталости, а не выгорания. При этом он дал советы, как избежать эмоционального истощения.

"Попробуйте ответить на вопрос: "Устраивает ли меня моя сфера деятельности?" К эмоциональному выгоранию чаще всего приводят стрессовые ситуации на работе, поэтому важно научиться его контролировать", — объяснил врач.

При этом существуют нетипичные симптомы выгорания, добавил специалист. Например, вследствие соматизации стресса об эмоциональном истощении могут свидетельствовать проявление вегетососудистой дистонии и сосудистые заболевания.

"Если у человека ипохондрический характер и он любит копаться в себе, об эмоциональном выгорании в этом случае могут свидетельствовать появление депрессии и тревожных расстройств", — добавил Вилков.

Однако всё же главным симптомом, как утверждает психотерапевт, является полная потеря интереса к работе, который не восстанавливается длительным отдыхом.