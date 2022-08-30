Победитель "Лидеров России" Владислав Жданов назначен главой "Роскадастра"

"Доверие, оказанное председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным Михаилом Владимировичем, председателем наблюдательного совета ППК "Роскадастр", куратором Росреестра, заместителем председателя Правительства РФ Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем, руководителем Росреестра Скуфинским Олегом Александровичем, при назначении на должность генерального директора ППК "Роскадастр" — это, прежде всего, большая ответственность и возможность эффективно реализовать накопленный опыт и знания", — подчеркнул Жданов.

Новый глава "Роскадастра" родился 23 декабря 1974 года, окончил Уральский федеральный университет и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ с отличием. Свободно владеет английским и испанским языками. В декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра".