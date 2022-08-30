Бойцы Росгвардии, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, чувствуют поддержку населения на освобождённых территориях. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал главнокомандующий Войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

Золотов доложил Путину о поддержке населения на освобождённых территориях. Видео © LIFE

"Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобождённых территориях. Они понимают, что защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей", — отметил он.

По словам Золотова, в ходе "Операции Z" Войска национальной гвардии РФ выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

"Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковых, разведывательно-засадных действиях, также обнаружении и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружении схронов вооружений, разминировании", — перечислил глава Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивают гуманитарную безопасность, сопровождают грузы, а также оказывают медицинскую помощь населению.

Президент Путин со своей стороны попросил Золотова доложить о боевой работе ведомства в ходе специальной военной операции на Украине и проинформировать, как строится взаимодействие Росгвардии с подразделениями Минобороны.

Ранее Лайф сообщал, что Росгвардия задержала бойцов "Правого сектора"* в ЛНР и нашла схроны с иностранной артиллерией.