Минздрав назвал необоснованным требование о платном ПЦР при плановой госпитализации

Требование больниц о платной сдаче ПЦР-теста при плановой госпитализации необоснованно. Как сообщили в Минздраве РФ, средства для медучреждений на это были ранее выделены. В пресс-службе уточнили, что субъекты РФ также должны выделять достаточно средств для проведения необходимого количества исследований.

"Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно", — сказано в сообщении ведомства.

Если пациенту предложили сдать тест перед плановой госпитализаций платно, он может обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона, где оказывается медицинская помощь. Специалисты разъяснят порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжутся с медорганизацией и напомнят ей об обязанности предоставления этого анализа.

При этом в Минздраве напомнили временные методические рекомендации, согласно которым врачи при малейших подозрениях на ковид должны направлять пациентов на ПЦР-тест.