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30 августа, 11:40

Власти Энергодара: ВСУ ведут обстрел береговой линии города для срыва визита МАГАТЭ

Украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации региона.

"ВСУ производят обстрелы береговой линии города. Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. На данный момент обстрелы продолжаются", — сказано в сообщении.

По информации администрации, на данный момент было зафиксировано 20 прилётов крупнокалиберной артиллерии.

В Запорожской области не питают надежд на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожской области не питают надежд на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Напомним, накануне миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Предполагается, что она внесёт ясность в ситуацию вокруг станции и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Члены делегации уже прибыли в Киев.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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