Власти Энергодара: ВСУ ведут обстрел береговой линии города для срыва визита МАГАТЭ
Украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации региона.
"ВСУ производят обстрелы береговой линии города. Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. На данный момент обстрелы продолжаются", — сказано в сообщении.
По информации администрации, на данный момент было зафиксировано 20 прилётов крупнокалиберной артиллерии.
Напомним, накануне миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Предполагается, что она внесёт ясность в ситуацию вокруг станции и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Члены делегации уже прибыли в Киев.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ