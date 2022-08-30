Власти Энергодара: ВСУ ведут обстрел береговой линии города для срыва визита МАГАТЭ

Украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации региона.

"ВСУ производят обстрелы береговой линии города. Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. На данный момент обстрелы продолжаются", — сказано в сообщении.

По информации администрации, на данный момент было зафиксировано 20 прилётов крупнокалиберной артиллерии.