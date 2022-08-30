Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожалел, что власти страны не стали менять систему выборов главы государства. Как он заявил в ходе заседания, этими полномочиями можно было бы наделить Всебелорусское народное собрание. При этом сам лидер государства отметил, что уже сыт президентством.

Лукашенко признался, что уже "наелся" президентством. Видео © Telegram / Пул Первого

"Я всё больше прихожу к тому, от чего отошёл в момент принятия конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании", — сказал он.

Подобная система действует в Китае, добавил Лукашенко, обратив внимание, что любые выборы так или иначе раскачивают ситуацию в государстве. Этими процессами должны заниматься профессионалы, уточнил он, ведь избиратели не так погружены во все процессы, чтобы делать выбор осознанно.

"Я побоялся, что мы право у народа отберём. Я сегодня чувствую, чтобы зря ушли от этой жизни. Пережили бы. Но спокойно бы работали. Мы уже это упустили. Это не катастрофа, будет необходимость — мы к этому вернёмся, но не сейчас. Может быть, не нам к этому возвращаться", — добавил президент.

Лукашенко также признался, что у него никогда не было цели держаться за кресло. Он добавил, что уже "наелся" президентством и провёл пальцем по горлу.