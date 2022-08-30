"Манчестер Юнайтед" приобрёл олимпийского чемпиона за 100 миллионов евро

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе бразильского нападающего Антони из амстердамского "Аякса". Об этом сообщается на сайте "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" по трансферу Антони. При условии прохождения медицинского осмотра, согласования условий контракта и получения международного разрешения", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, за трансфер Антони МЮ заплатит 100 миллионов евро, это будет самый дорогой переход нынешнего лета. Всего бразилец провёл 82 матча за "Аякс", в которых забил 24 гола. В коллекции его наград имеется золото Олимпиады в Токио.