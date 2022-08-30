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30 августа, 12:18

"Манчестер Юнайтед" приобрёл олимпийского чемпиона за 100 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе бразильского нападающего Антони

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе бразильского нападающего Антони из амстердамского "Аякса". Об этом сообщается на сайте "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" по трансферу Антони. При условии прохождения медицинского осмотра, согласования условий контракта и получения международного разрешения", — говорится в сообщении.

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По некоторым данным, за трансфер Антони МЮ заплатит 100 миллионов евро, это будет самый дорогой переход нынешнего лета. Всего бразилец провёл 82 матча за "Аякс", в которых забил 24 гола. В коллекции его наград имеется золото Олимпиады в Токио.

Обложка ©

Getty Images / ANP

Шамиль Гаджиев

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