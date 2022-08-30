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30 августа, 12:23

Мишустин: Россия стабилизировала ситуацию в экономике благодаря совместным решениям с ЦБ

России удалось стабилизировать экономику благодаря совместным с ЦБ решениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

"Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса", — приводит его слова пресс-служба Правительства России.

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Ранее Михаил Мишустин заявил о продлении антисанкционных мер, доказавших эффективность. По словам премьер-министра России, речь в том числе идёт об увеличении нормы авансирования в госзакупках и меры, регулирующей доли торговых сетей на внутреннем товарном рынке.

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Сайт Правительства России

Светлана Оперук

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