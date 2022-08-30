Мишустин: Россия стабилизировала ситуацию в экономике благодаря совместным решениям с ЦБ

России удалось стабилизировать экономику благодаря совместным с ЦБ решениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

"Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса", — приводит его слова пресс-служба Правительства России.