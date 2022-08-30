Зеленский назвал сумму, которая понадобится для восстановления Украины

Приблизительная сумма, которая потребуется для восстановления Украины, — 600–800 миллиардов долларов, точный размер средств будет понятен после завершения спецоперации. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский, обращаясь к "Движению предприятий Франции" (MEDEF), сообщает телеканал 5.ua.

"Шестьсот–восемьсот миллиардов — это то, о чём говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объёмов с проверенной аналитикой. Чтобы всё заново восстановить, нужны примерно такие объёмы", — сказал он.

По словам Зеленского, пока военные действия на Украине не закончатся, назвать точную сумму не получится. Сейчас необходимо сосредоточиться на восстановлении определённой инфраструктуры, включая образовательную, портовую, транспортную и жилую.