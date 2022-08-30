Полицейские нашли пятилетнюю девочку, которую отец забыл на рыбалке под Оренбургом

Житель небольшого городка Бузулука в Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, о потерянном ребёнке в полицию сообщила мать девочки.

Женщина пожаловалась, что супруг утром уехал с дочерью на рыбалку, а вернулся уже без ребёнка и машины. Полицейские бросились на поиски малышки и нашли её в одном из микрорайонов города спящей в автомобиле отца.

"Глава семьи не мог вспомнить, где находится ребёнок и автомобиль. А также не смог ничего пояснить сотрудникам полиции, как он вернулся домой", — добавили правоохранители.

Отец ребёнка привлечён к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", устанавливаются обстоятельства инцидента. Родственники девочки выразили полицейским благодарность за неравнодушие и оперативность.