Эксперт Петрова рассказала, как продлить выходные в 2023 году

Сотрудники организаций, которых не устраивают короткие выходные в дни государственных праздников, могут продлить их. О том, как это можно сделать, в беседе с "Москвой 24" рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

По её словам, продлить отдых можно, взяв отпуск до или после праздника, таким образом, количество нерабочих дней увеличится, подчеркнула она. Однако важно, чтобы этот вопрос был заранее согласован с работодателем: если он не в курсе намеченного отдыха, то дополнительные выходные можно и не получить.

"График отпусков утверждается до 15 декабря. Если эти даты отпуска есть в графике отпусков, который утвердил работодатель, значит, обе стороны хотят именно этого и им это удобно. А вот если в графике отпусков ничего не зафиксировано и работник просто захотел попросить такой отпуск, то это не значит, что его ему дадут", — объяснила эксперт.