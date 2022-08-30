Депутат Бессараб призвала дарить учителям на 1 Сентября один букет от всего класса

В День знаний цветочные магазины по традиции взвинтят цены, поэтому букет учителю лучше дарить один от всего класса. Более того, в некоторых южных регионах композицию на 1 Сентября можно собирать из цветов, выращенных на собственном участке. Таким мнением поделилась с Лайфом депутат Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Я думаю, что каждый класс будет решать сообразно с теми возможностями, которыми обладает. Кроме того, это зависит от региона и местности проживания. Потому что многие в сельской местности Краснодарского края взращивают цветы на своих усадебных, дачных участках — и собрать букет для детей в школу не представляет большой трудности", — заметила Бессараб.

В северной части страны стоимость цветочной продукции в праздник действительно сильно возрастает, поэтому родительским комитетам стоит задуматься о том, чтобы подарить один букет от класса. По словам депутата, в этой идее есть свои плюсы.

"Ни учителя, ни сами дети никоим образом не пострадают, если букетов не 25–30 (по количеству первоклашек), а, например, один, но красивый и достойный, — от всего родительского класса. Я думаю, будет хорошо, потому что получить 30 букетов — это приятно, но очень хлопотно. И не каждый учитель может себе позволить расставить их в своём жилом помещении. Это хорошая традиция, но традиции для того и существуют, чтобы видоизменяться со временем, оставаясь приятными", — поделилась с Лайфом Бессараб.