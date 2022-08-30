НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 12:13

Премьер Польши Моравецкий допустил угрозу внутреннего "взрыва" в ЕС из-за Украины

Противоречия по украинскому вопросу между странами – членами Евросоюза, рано или поздно могут привести к "взрыву" внутри объединения. Такое мнение в интервью французской газете Figaro высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По его мнению, на Западе есть те, кто пытается убедить общество и лидеров в том, что есть возможность закончить специальную военную операцию и вернуться к "обычному бизнесу".

"Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель", — заявил Моравецкий.

Названо условие, при котором Европа бросит помогать Киеву

Названо условие, при котором Европа бросит помогать Киеву

Ранее корреспондента Foreign Policy Аманда Коакли заявляла, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу спецоперации на Украине. Она пишет, что польский и венгерский премьеры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан имеют диаметрально противоположные точки зрения в отношении конфликта на Украине. Она приводит замечание эксперта Германского фонда Маршалла Даниэля Хегедюса, согласно которому поляки "перестали доверять венгерским партнёрам".

Обложка ©

ТАСС / AP / Francois Mori

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров