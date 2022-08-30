Премьер Польши Моравецкий допустил угрозу внутреннего "взрыва" в ЕС из-за Украины

Противоречия по украинскому вопросу между странами – членами Евросоюза, рано или поздно могут привести к "взрыву" внутри объединения. Такое мнение в интервью французской газете Figaro высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По его мнению, на Западе есть те, кто пытается убедить общество и лидеров в том, что есть возможность закончить специальную военную операцию и вернуться к "обычному бизнесу".

"Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель", — заявил Моравецкий.