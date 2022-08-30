Россияне не верят фейкам о выборах, поэтому их нацелили на жителей Запада

Россияне перестали верить фейкам о выборах и информационным атакам на избирательную систему РФ, поэтому теперь основной целью этих манипуляций становятся жители Запада. Об этом заявил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"[Российское] общество не верит всем этим манипуляциям. При этом мы понимаем, что основную свою активность сообщество людей, которые осуществляют информационную атаку, ведёт даже не по отношению к гражданам России, а уже основная цель — западное гражданское общество, западные журналисты", — сказал Григорьев в ходе презентации доклада "Манипуляция информационной повесткой накануне единого дня голосования".

Ранее ОП РФ подписала соглашение о сотрудничестве с 16 политическими партиями при наблюдении за сентябрьскими выборами. Там также выразили надежду на отсутствие разногласий в части организации общественного и партийного наблюдения.