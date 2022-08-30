Политолог предрёк военный конфликт "крупнее и опаснее украинского"

В ближайшие годы существует высокая вероятность начала вооружённого конфликта между Китаем и Тайванем, который будет крупнее и опаснее украинского. Об этом рассказал в беседе с "Московским комсомольцем" политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Василий Кашин.

По его мнению, на напряжённые отношения Китая и Тайваня влияют также и планы США поставить Тайбэю оружие на сумму свыше $1,1 миллиарда. Эксперт напомнил о том, что Штаты всегда поставляли вооружение на остров. Так, за последние несколько лет между сторонами заключено таких контрактов более чем на $20 миллиардов.