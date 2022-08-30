Политолог предрёк военный конфликт "крупнее и опаснее украинского"
Политолог Кашин: Конфликт Тайваня с Китаем будет опаснее украинского
В ближайшие годы существует высокая вероятность начала вооружённого конфликта между Китаем и Тайванем, который будет крупнее и опаснее украинского. Об этом рассказал в беседе с "Московским комсомольцем" политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Василий Кашин.
По его мнению, на напряжённые отношения Китая и Тайваня влияют также и планы США поставить Тайбэю оружие на сумму свыше $1,1 миллиарда. Эксперт напомнил о том, что Штаты всегда поставляли вооружение на остров. Так, за последние несколько лет между сторонами заключено таких контрактов более чем на $20 миллиардов.
"Однозначно предсказывать что-либо невозможно. Но в течение ближайших двух-трёх лет существует высокая вероятность начала вооружённого конфликта в Тайваньском проливе. И он будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине", — подчеркнул он.
Как сообщал Лайф, в августе в течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Это усугубило отношения между сторонами, однако 14 августа на Тайвань с рабочим визитом приехала новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. Недавно с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
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