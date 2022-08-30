Онищенко раскрыл планы ВСУ на Запорожскую АЭС

Украинские военные специально бомбят Запорожскую АЭС с целью уничтожить хранилища с радиоактивными отходами и создать зону отчуждения. Об этом в интервью kp.ru рассказал автор монографий по Чернобылю и Фукусиме, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Уже сам факт прицельного обстрела из орудий этого, с одной стороны, уникального в инженерном смысле, а с другой стороны, очень небезопасного объекта — беспрецедентное явление. И всё это происходит злонамеренно, причём лично у меня в этом нет никаких сомнений, по указке из Соединённых Штатов Америки", — сказал он.

По словам Онищенко, после отказа властей Украины сотрудничать с Россией по переработке радиоактивных отходов их огромное количество скопилось в хранилищах ЗАЭС. Он добавил, что, опираясь на полученные с фронта данные, целью обстрелов как раз являются эти объекты.

"И тогда будет сымитирован взрыв "грязной бомбы". То есть эти радиоактивные отходы взрываются, разбрасываются по территории и загрязняют эту территорию, выводя её на долгие десятилетия из постоянного сельскохозяйственного или промышленного оборота", — объяснил академик РАН.

Последствия же от этого будут не меньше, чем те, что мы до сих пор имеем от чернобыльской катастрофы, заключил Онищенко.