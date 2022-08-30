Онищенко раскрыл планы ВСУ на Запорожскую АЭС
Онищенко: ВСУ специально бомбят ЗАЭС, чтобы устроить взрыв "грязной бомбы"
Украинские военные специально бомбят Запорожскую АЭС с целью уничтожить хранилища с радиоактивными отходами и создать зону отчуждения. Об этом в интервью kp.ru рассказал автор монографий по Чернобылю и Фукусиме, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Уже сам факт прицельного обстрела из орудий этого, с одной стороны, уникального в инженерном смысле, а с другой стороны, очень небезопасного объекта — беспрецедентное явление. И всё это происходит злонамеренно, причём лично у меня в этом нет никаких сомнений, по указке из Соединённых Штатов Америки", — сказал он.
По словам Онищенко, после отказа властей Украины сотрудничать с Россией по переработке радиоактивных отходов их огромное количество скопилось в хранилищах ЗАЭС. Он добавил, что, опираясь на полученные с фронта данные, целью обстрелов как раз являются эти объекты.
"И тогда будет сымитирован взрыв "грязной бомбы". То есть эти радиоактивные отходы взрываются, разбрасываются по территории и загрязняют эту территорию, выводя её на долгие десятилетия из постоянного сельскохозяйственного или промышленного оборота", — объяснил академик РАН.
Последствия же от этого будут не меньше, чем те, что мы до сих пор имеем от чернобыльской катастрофы, заключил Онищенко.
Ранее член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов назвал целью ударов ВСУ по Запорожской АЭС выброс радиоактивного материала. По его словам, украинские военные бьют целенаправленно по критически важным объектам явно с целью вызвать как минимум выброс заражённого материала.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ