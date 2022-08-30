В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве отца экс-игрока "Зенита" Абдулфаттаха
Подозреваемый в убийстве Роман. Обложка © "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве отца бывшего игрока "Зенита" Мансура Абдулфаттаха. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Злоумышленника Романа опознали в МФЦ, куда он пришёл менять документы.
Как уточняет канал, вероятный убийца пришёл в центр на Садовой, где его заметили местные сотрудники. Они и вызвали полицию, а приехавший наряд доставил подозреваемого в отдел.
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Напомним, Роман приходится убитому бывшим зятем. Он расправился с экс-родственником, забив его камнями насмерть. Всё произошло на даче погибшего, куда убийца приехал посреди ночи. При этом известно, что Роман не так давно вышел из дурдома.