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30 августа, 12:55

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве отца экс-игрока "Зенита" Абдулфаттаха

<p>Подозреваемый в убийстве Роман. Обложка ©<a href="https://t.me/mashmoyka/10095" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Mash на Мойке"</a></p>

Подозреваемый в убийстве Роман. Обложка © "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве отца бывшего игрока "Зенита" Мансура Абдулфаттаха. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Злоумышленника Романа опознали в МФЦ, куда он пришёл менять документы.

Как уточняет канал, вероятный убийца пришёл в центр на Садовой, где его заметили местные сотрудники. Они и вызвали полицию, а приехавший наряд доставил подозреваемого в отдел.

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Напомним, Роман приходится убитому бывшим зятем. Он расправился с экс-родственником, забив его камнями насмерть. Всё произошло на даче погибшего, куда убийца приехал посреди ночи. При этом известно, что Роман не так давно вышел из дурдома.

Варвара Романова

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