В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве отца экс-игрока "Зенита" Абдулфаттаха

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве отца бывшего игрока "Зенита" Мансура Абдулфаттаха. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Злоумышленника Романа опознали в МФЦ, куда он пришёл менять документы.

Как уточняет канал, вероятный убийца пришёл в центр на Садовой, где его заметили местные сотрудники. Они и вызвали полицию, а приехавший наряд доставил подозреваемого в отдел.