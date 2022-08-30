Кокорин не перейдёт в "Арис", так как отказался лететь на Кипр

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не перейдёт в кипрский клуб "Арис", возможный переход сорвался в последний момент. Об этом изданию "РБ-Спорт" сообщила журналистка Эйрини Спиропулу.

"Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что "Арис" ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр", — заявила Спиропулу.

В то же время итальянский журналист Николо Скира пишет, что Кокорин может в ближайшее время стать игроком "Аполлона" — другого кипрского клуба.