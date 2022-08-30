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30 августа, 12:54

Кокорин не перейдёт в "Арис", так как отказался лететь на Кипр

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не перейдёт в кипрский клуб "Арис", возможный переход сорвался в последний момент. Об этом изданию "РБ-Спорт" сообщила журналистка Эйрини Спиропулу.

"Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что "Арис" ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр", — заявила Спиропулу.

В то же время итальянский журналист Николо Скира пишет, что Кокорин может в ближайшее время стать игроком "Аполлона" — другого кипрского клуба.

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Добавим, что Кокорин является игроком "Фиорентины" с января 2021 года, однако за это время так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб.

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ТАСС / Zuma / Massimo Paolone

Шамиль Гаджиев

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