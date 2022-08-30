В Венесуэле умер сын Че Гевары Камило
Камило Гевара. Обложка Twitter / Miguel Díaz-Canel Bermú
Во время поездки в Венесуэлу скончался сын Эрнесто Че Гевары Камило. Ему было 60 лет, сообщает телеканал Globo.
Камило Гевара родился в 1962 году. Его отец, известный кубинский революционер Эрнесто, был схвачен и убит в 1967-м, когда сыну было всего четыре года. Смерть Камило уже прокомментировал президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью Марша Гевары", — написал глава государства в "Твиттере".
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