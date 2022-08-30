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30 августа, 13:01

В Венесуэле умер сын Че Гевары Камило

<p>Камило Гевара. Обложка Twitter / <a href="https://twitter.com/DiazCanelB/status/1564574963461496833/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miguel Díaz-Canel Bermú</a></p>

Камило Гевара. Обложка Twitter / Miguel Díaz-Canel Bermú

Во время поездки в Венесуэлу скончался сын Эрнесто Че Гевары Камило. Ему было 60 лет, сообщает телеканал Globo.

Камило Гевара родился в 1962 году. Его отец, известный кубинский революционер Эрнесто, был схвачен и убит в 1967-м, когда сыну было всего четыре года. Смерть Камило уже прокомментировал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью Марша Гевары", — написал глава государства в "Твиттере".

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