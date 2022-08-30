Нацполиция Украины: Сотрудники Минобороны украли $580 тысяч, предназначенных для ВСУ

Представители Минобороны Украины завладели средствами ведомства на сумму в 580 тысяч долларов, которые были предназначены для закупки военной амуниции для ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщила Нацполиция Незалежной.

​​"Завладели средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму 580 000 долларов США <...>. Среди подозреваемых — соучредители и директор офшорной компании, в том числе и действующий адвокат [ведомства]", — говорится в сообщении.

Подозреваемые организовали заключение договора между Минобороны и поставщиком амуниции из Турции на 16 миллионов евро. Далее они убедили руководство турецкой компании заключить договор с "подконтрольным обществом" на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для срочной поставки в ВСУ. В результате злоумышленники получили 580 тысяч долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы, черновые записи, более 17 миллионов гривен (460 тысяч долларов) и 100 тысяч евро. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих представителей Минобороны Украины по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества, подчеркнули в ведомстве.