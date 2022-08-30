НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 13:09

Московским школьникам могут запретить пользоваться телефонами на уроках

Мединский предложил запретить московским школьникам пользоваться смартфонами на уроках

Школьникам в качестве эксперимента могут запретить пользоваться мобильными телефонами на уроках. С такой инициативой выступил помощник президента страны Владимир Мединский на заседании московского педагогического совета.

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в локере оставил [смартфон], родители спокойны", — сказал он.

По его мнению, из-за использования мобильных телефонов дети часто отвлекаются от учебного процесса. Эксперимент он предложил провести в рамках региона и начать с Москвы.

Депутат Бессараб призвала дарить учителям на 1 Сентября один букет от всего класса

Депутат Бессараб призвала дарить учителям на 1 Сентября один букет от всего класса

Лайф также сообщал, что в конце апреля в школах России провели первые линейки с поднятием флага и исполнением гимна. Полноценно практику в учебных заведениях страны введут с 1 сентября, однако не все регионы стали дожидаться начала нового учебного года.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Оксана Попова

Комментарий

1
avatar
avatar
Алекссегодня в 13:41

правильно!! запретить всем ученикам всех классов пользоваться телефоном во время уроков, отличное и правильное решение

Новости партнеров