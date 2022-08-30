Московским школьникам могут запретить пользоваться телефонами на уроках

Школьникам в качестве эксперимента могут запретить пользоваться мобильными телефонами на уроках. С такой инициативой выступил помощник президента страны Владимир Мединский на заседании московского педагогического совета.

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в локере оставил [смартфон], родители спокойны", — сказал он.

По его мнению, из-за использования мобильных телефонов дети часто отвлекаются от учебного процесса. Эксперимент он предложил провести в рамках региона и начать с Москвы.