Московским школьникам могут запретить пользоваться телефонами на уроках
Мединский предложил запретить московским школьникам пользоваться смартфонами на уроках
Школьникам в качестве эксперимента могут запретить пользоваться мобильными телефонами на уроках. С такой инициативой выступил помощник президента страны Владимир Мединский на заседании московского педагогического совета.
"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в локере оставил [смартфон], родители спокойны", — сказал он.
По его мнению, из-за использования мобильных телефонов дети часто отвлекаются от учебного процесса. Эксперимент он предложил провести в рамках региона и начать с Москвы.
Лайф также сообщал, что в конце апреля в школах России провели первые линейки с поднятием флага и исполнением гимна. Полноценно практику в учебных заведениях страны введут с 1 сентября, однако не все регионы стали дожидаться начала нового учебного года.
ТАСС / Артём Геодакян