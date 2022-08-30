Пушилин допустил, что США поставят Украине оружие с дальностью 300 километров

Есть данные о готовности Соединённых Штатов поставить Украине оружие с дальностью 300 километров. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин иностранным журналистам.

"Сейчас поступает информация, что американцы всё же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Пушилина, чем сильнее и дальнобойнее оружие у ВСУ, тем больше ВС РФ и союзным силам придётся отодвигать киевский режим от территории республики. После полного освобождения ДНР, с учётом имеющегося вооружения у украинских войск, линию фронта нужно отодвинуть от границ минимум на 70 километров.