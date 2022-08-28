6 экологически полезных привычек советских людей, которые перенимают иностранцы Оглавление Сдача старых вещей в утиль Охрана природы Использование тары повторно Разумное потребление Выращивание экоовощей Как научиться жить без мусора, хорошо знали в СССР, теперь этот опыт перенимают иностранцы, уставшие от чрезмерного потребления. 27538 27538 Обложка © Фотохроника ТАСС

Долгое время СССР продолжал оставаться страной, в которой почти не было бытового мусора. Полиэтилен в упаковке использовался мало, сыпучие продукты расфасовывали в бумажные пакеты, и единственный вид упаковки, который всегда был в магазине, — это серая бумага, нарезанная большими листами. Весь советский быт был прост и вполне экологичен по современным меркам. Ну, правда, ТЭЦ на угле или мазуте работали вовсю.

Сдача старых вещей в утиль

Школьники собирают металлолом у забора завода. СССР, Таджикская ССР. 24 апреля 1987 года. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Сдача старья в конторы вторсырья была продуманной государственной политикой. Стране нужно было сырьё, и в ход шло всё: макулатура, собранная пионерами, чугунные батареи и спинки старых кроватей, которые граждане сдавали за деньги, старые утюги, мебель, шерстяное сукно — в том числе старые костюмы или пальто, ватные матрасы и даже.... кости. Причём последние стоили очень дорого. Остальное сдавалось по весу, стоило копейки, но тем не менее приносило экономию. Антиквары сейчас волосы на себе рвут, ведь в переработку тогда уходили очень ценные вещи: мебель, патефоны, самовары, бесценные рукописи писателей, переписки известных людей. Бывало, конечно, и такое, но в целом сдача старья в конторы вторсырья позволяла быстро очистить окрестности любого города от всяческого хлама.

В конце 1970-х годов, чтобы стимулировать школьников на поиски макулатуры, за 25 килограммов газет и журналов детям давали фломастеры или книги. А взрослым — утюги и приёмники.

Пункты сбора вторсырья играли довольно ощутимую роль в экономике страны. К 1980-му через них проходило 2,1 миллиона тонн макулатуры в год. Это составляло 22% от всей бумажной продукции страны. Из отходов делали упаковочный картон, упаковочную и туалетную бумагу. Металлы шли на переплавку, кости — на производство костной муки, которая добавлялась в корм скоту, мыла и клея.

Охрана природы

Юные лесоводы в Белоруссии, 1983 год. Фото © ТАСС / Иван Юдаш

Каждый советский школьник вступал в Общество охраны природы и каждый год платил взносы. Ему не только выдавали значок и билет, но он должен был вносить посильный вклад в охрану окружающей среды. Учителя внушали детям, что леса принадлежат народу, а значит, и им тоже. Поэтому природу надо беречь. В возрасте 10 лет советский школьник уже знал, как правильно разводить костры, как их окапывать, как правильно устроить бивуак и куда девать мусор. Во дворах дети создавали "зелёные патрули" и не позволяли другим школьникам ломать ветки деревьев и безобразничать. А увидев где-то за городом разгорающийся лесной пожар, и взрослые, и школьники со всех ног бросались его тушить, вооружившись кто чем. Браконьеры и те, кто самовольно добывал в лесу дрова, почётом не пользовались. А разоривший гнездо птицы школьник объявлялся хулиганом и часто выбывал из компании. Убить животное просто так считалось варварством, пусть это и был какой-нибудь суслик или котёнок. С такими не дружили.

Использование тары повторно

Мальчик на санках везет пустые бутылки в пункт приёма стеклотары. Фото © ТАСС / Владимир Машатин

К упаковке в СССР относились бережно. Её использовали по многу раз: полиэтиленовые пакетики из-под сахара или риса стирали и использовали повторно, коробки приспосабливали в хозяйстве под хранение предметов рукоделия, в металлические банки из-под чая складывали пуговицы, в коробке из-под пылесоса хранили хрупкие новогодние шары — их перекладывали ватой, а саму коробку держали в кладовке или на антресолях. Всю стеклянную тару сдавали в пункты приёма стеклотары. Пластиковых бутылок не было вовсе. Соки, молоко, пиво, газировка — всё продавалось в стекле. Очень редко продавались импортные соки в жестяных банках. Разбить бутылку где-нибудь во дворе — такой поступок был порицаем. Она стоила денег.

Банки из-под соков не выкидывали — в них солили огурцы и помидоры, а литровые банки использовали под варенье и как тару для продуктов — с ней можно было пойти в магазин и купить там разливной сметаны, литр которой стоил 1 рубль 21 копейку. Лопнувшая трёхлитровая банка была расстройством для хозяйки, ведь замены в доме могло и не оказаться, а отдельно банки в магазинах не продавали. Чтобы её получить, надо было приобрести товар — сок или солёные арбузы.

Разумное потребление

Фото © ТАСС / Борис, Кавашкин, Вадим Кожевников

В общем-то, люди в СССР жили так, как сейчас призывают их жить экологические активисты Европы. Денег почти всегда было в обрез, покупали только то, что было необходимо. Этот принцип касался всего: и бытовых вещей (никто не покупал пылесос, если старый ещё работал), и продуктов (всё купленное съедалось, а остатки использовались для приготовления каких-то новых блюд), и даже школьных принадлежностей. Если школьнику нужны были две тетрадки, он покупал две тетрадки: леса родины надо было беречь и расходовать бумагу с умом. Устаревшие платья перешивались, зимнее пальто по многу раз перелицовывалось или дополнялось новым меховым воротником, мех женской синтетической шубки шёл на подкладку куртки для школьника, а заношенный свитер распускали и вязали из него носки, варежки или шапочки. Хендмейд всегда был в моде — его не стеснялись, им хвастались и перенимали друг у друга выкройки, схемы и идеи.

Выращивание экоовощей

Юнаты на капустном поле. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Это сейчас овощи с пометкой "эко" — диво дивное. А тогда каждый советский человек мог вырастить на своей даче вполне себе экологически чистые картошечку, морковь, капусту и томаты/огурцы. Да что там дачи, экоовощи выращивали на своих приусадебных участках все крестьяне Страны Советов. Удобрение было естественным: навоз, куряк да компост из прошлогодних листьев. В позднем СССР удобрения пользовались дурной славой, и владельцы огородов старались от них отказываться или использовать в микродозах. Да, яблоки из частных садов не были такими красивыми и большими, а морковь была мельче. Зато всё было натуральным. Кстати, и болезней у растений было меньше. Сейчас их завозят из других стран вместе с семенами.

Фото © ТАСС / Николай Малышев , Александр Сенцов Почему экологические привычки в СССР стали трендом в Европе? 0 Кризис и инфляция сделают своё дело, и европейцы почувствуют ограничения Это разумный отказ от лишнего потребления Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик