В России выйдет учебник истории с главами об "Операции Z"

В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

На встрече с молодёжными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске он уточнил, что уже обсуждал этот вопрос с министром просвещения Сергеем Кравцовым и помощником президента РФ Владимиром Мединским.

"Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвящённые СВО и подвигам наших ребят", — приводит слова Турчака пресс-служба партии.

В ходе встречи представители ветеранских организаций обратились с просьбой помочь выпустить учебник по истории, где особое внимание уделялось бы роли России в Великой Отечественной войне.