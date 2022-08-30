В России выйдет учебник истории с главами об "Операции Z"
Турчак: В учебнике по истории России появятся главы о спецоперации на Украине
В учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
На встрече с молодёжными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске он уточнил, что уже обсуждал этот вопрос с министром просвещения Сергеем Кравцовым и помощником президента РФ Владимиром Мединским.
"Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвящённые СВО и подвигам наших ребят", — приводит слова Турчака пресс-служба партии.
В ходе встречи представители ветеранских организаций обратились с просьбой помочь выпустить учебник по истории, где особое внимание уделялось бы роли России в Великой Отечественной войне.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану, а все её цели будут достигнуты. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о намерении "вернуть" Киеву территории, которые уже были освобождены в ходе "Операции Z".
ТАСС / Владимир Гердо