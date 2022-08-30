Сафронов отказался признать вину в госизмене ради снижения срока до 12 лет вместо 24
Гособвинение предложило советнику "Роскосмоса" Ивану Сафронову признать вину по делу о государственной измене, чтобы получить 12 лет колонии вместо 24, однако он отказался. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Евгений Смирнов.
"Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы. Он отказался", — приводит его слова РИА "Новости".
Окончательный приговор Сафронову будет вынесен 5 сентября, добавил адвокат.
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии.
ТАСС