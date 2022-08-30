На Саур-Могиле в ДНР установили фигуру Солдата Победы

Курган Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 277,9 м над уровнем моря. Он стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ. Все работы идут в соответствии с графиком и в конце августа должны быть завершены.