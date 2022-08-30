На Саур-Могиле в ДНР установили фигуру Солдата Победы
Ключевой монумент легендарного мемориального комплекса — скульптуру Солдата Победы — установили на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике. Видео опубликовано в телеграм-канале Российского военно-исторического общества.
На Саур-Могиле в ДНР установили фигуру Солдата Победы. Видео © t.me / Российское военно-историческое общество
"Мемориал Саур-Могила, ДНР. Солдат Победы вернулся на своё историческое место. Восстановительные работы ведут РВИО и ВСК Минобороны России", — рассказали в РВИО.
Курган Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 277,9 м над уровнем моря. Он стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ. Все работы идут в соответствии с графиком и в конце августа должны быть завершены.
О том, что скульптуру Солдата Победы на кургане Саур-Могила восстановят к концу лета этого года, стало известно в июне. По словам зампреда РВИО Николая Овсиенко, мемориал Саур-Могила в ДНР воссоздают по прямому поручению президента страны Владимира Путина.
Кадр из видео / t.me / Российское военно-историческое общество