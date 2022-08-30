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30 августа, 16:08

ВСУ обстреляли два приграничных села в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли сёла Алексеевка и Елизаветовка, погибло более 20 животных

<p>Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/1454?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские военные обстреляли два приграничных села Глушковского района в Курской области, об этом во вторник в телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт. Атаке подверглись Алексеевка и Елизаветовка.

"Сегодня под миномётный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка. В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В её окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме", — пояснил он.

  • Последствия атаки ВСУ в Елизаветовке. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия атаки ВСУ в Елизаветовке. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия атаки ВСУ в Алексеевке. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия атаки ВСУ в Алексеевке. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия атаки ВСУ в Елизаветовке. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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По словам Старовойта, в Елизаветовке в результате обстрела было повреждено шесть частных домов, жертв среди мирного населения нет.

"Однако под обстрел попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", — написал губернатор.

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Ранее в Курской области на границе с Украиной произошёл взрыв трактора, предположительно, наехавшего на неразорвавшийся снаряд. Инцидент случился в поле, в трёх километрах от украинской границы.

Ирина Фальке

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