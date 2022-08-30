ВСУ обстреляли два приграничных села в Курской области

Украинские военные обстреляли два приграничных села Глушковского района в Курской области, об этом во вторник в телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт. Атаке подверглись Алексеевка и Елизаветовка.

"Сегодня под миномётный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка. В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В её окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме", — пояснил он.





По словам Старовойта, в Елизаветовке в результате обстрела было повреждено шесть частных домов, жертв среди мирного населения нет.

"Однако под обстрел попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", — написал губернатор.