ВСУ обстреляли два приграничных села в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли сёла Алексеевка и Елизаветовка, погибло более 20 животных
Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Украинские военные обстреляли два приграничных села Глушковского района в Курской области, об этом во вторник в телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт. Атаке подверглись Алексеевка и Елизаветовка.
"Сегодня под миномётный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка. В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В её окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме", — пояснил он.
По словам Старовойта, в Елизаветовке в результате обстрела было повреждено шесть частных домов, жертв среди мирного населения нет.
"Однако под обстрел попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", — написал губернатор.
Ранее в Курской области на границе с Украиной произошёл взрыв трактора, предположительно, наехавшего на неразорвавшийся снаряд. Инцидент случился в поле, в трёх километрах от украинской границы.