Трамп хвастался знанием подробностей сексуальной жизни Макрона

Бывший президент США Дональд Трамп хвастался тем, что владеет подробностями о сексуальной жизни французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом пишет издание Rolling Stone со ссылкой на информированные источники.

"В списке документов ФБР, изъятых из поместья Дональда Трампа, пункт 1А указан исключительно как "информация о президенте Франции". Для Трампа он был предметом пристального интереса в течение многих лет", — подчёркивает газета.

Источники также рассказали: Трамп хвастался перед соратниками тем, что ему были известны незаконные подробности личной жизни Макрона. По данным издания, власти Франции в курсе этой ситуации и сейчас пытаются узнать, в чём именно состоит компромат.

Также сказано, что разоблачение существования данного факта вызвало "трансатлантическое волнение", а слова экс-президента о якобы "непослушных" поступках Макрона, о которых не очень многие знают, лишь усилили его. Эти данные хотят получить представители обеих стран и узнать, есть ли в них угроза национальной безопасности или же это "легкомысленный, но украденный подарок на память".