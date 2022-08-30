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30 августа, 15:53

Дворцовый мост в ночь с 3 на 4 сентября разведут под плейлист Довлатова

В ночь с 3 на 4 сентября Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под специальный плейлист, составленный из любимых джазовых композиций писателя Сергея Довлатова. Проект реализуется газетой "Петербургский дневник" в рамках фестиваля "День Д".

"Саундтрек Довлатова" — это джазовые композиции 60–70-х годов в симфонической версии, которые писатель слушал, живя в Ленинграде и уже будучи в эмиграции. Как известно, в 1978 году он покинул Ленинград и, к сожалению, не смог вернуться назад — в город, который звучит почти во всех его книгах", — уточнил генеральный директор "Петроцентра" и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.

Кроме того, 3 сентября с 12:00 до 18:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных и в Таврическом саду прозвучат аудиозаписи с чтением произведений Сергея Довлатова в исполнении известных артистов и самого писателя.

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Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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