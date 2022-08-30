Мишустин: Кабмин представит Путину идеи по дальнейшему развитию РФ уже в сентябре

Правительство РФ в сентябре представит президенту Владимиру Путину предложения о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"С учётом рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социально-экономического развития России как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета как на следующий год, так и на более длительный период", — сказал глава кабмина на сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

Мишустин добавил, что уже в сентябре правительство будет обязано доложить об итогах этой работы Путину, а затем с учётом поручений внести проект федерального бюджета на ближайшие три года в Госдуму.

"Там должны быть отражены все обязательства перед людьми и бизнесом, о которых мы говорили ранее", — подчеркнул премьер-министр РФ.