Мишустин: Развитие электроники в РФ будет получать беспрецедентное финансирование

Развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет получать беспрецедентное финансирование. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе технологической сессии по электронике.

"В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик [российской] электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и [способы] их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причём оно "длинное" — на восемь лет мы сделали планы", — сказал он.

По словам Мишустина, электроника — важнейшее направление на пути достижения технологического суверенитета страны. А это значит, что сейчас есть необходимость в более активном развитии российского профильного машиностроения, производстве технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе путём стимулирования спроса на микроэлектронную продукцию. Премьер РФ отметил, что власти уделяют данной сфере особое внимание.