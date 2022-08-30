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30 августа, 14:54

Мишустин: Развитие электроники в РФ будет получать беспрецедентное финансирование

Развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет получать беспрецедентное финансирование. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе технологической сессии по электронике.

"В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик [российской] электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и [способы] их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причём оно "длинное" на восемь лет мы сделали планы", — сказал он.

По словам Мишустина, электроника — важнейшее направление на пути достижения технологического суверенитета страны. А это значит, что сейчас есть необходимость в более активном развитии российского профильного машиностроения, производстве технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе путём стимулирования спроса на микроэлектронную продукцию. Премьер РФ отметил, что власти уделяют данной сфере особое внимание.

Мишустин: Рабочие места в России удалось сохранить, несмотря на уход иностранных компаний

Мишустин: Рабочие места в России удалось сохранить, несмотря на уход иностранных компаний

Ранее Михаил Мишустин заявил, что Россия стабилизировала ситуацию в экономике благодаря совместным решениям с ЦБ. Сегодня это положительно отражается на динамике потребительского спроса, добавил премьер-министр РФ.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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