Завершившая карьеру в 18 лет фигуристка рассказала, чем займётся дальше

Фигуристка Диана Мухаметзянова, которая завершила карьеру в 18 лет, в ближайшем будущем будет поступать в колледж и пытаться попасть в ресторанный бизнес. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Планирую учиться в колледже и работать. Давно хотела себя попробовать в роли официанта. С этого и начну, а там как пойдёт, мне всегда был интересен ресторанный бизнес", — заявила Мухаметзянова.