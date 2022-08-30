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30 августа, 14:48

Завершившая карьеру в 18 лет фигуристка рассказала, чем займётся дальше

Фигуристка Мухаметзянова заявила, что хочет поработать официанткой

Фигуристка Диана Мухаметзянова, которая завершила карьеру в 18 лет, в ближайшем будущем будет поступать в колледж и пытаться попасть в ресторанный бизнес. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Планирую учиться в колледже и работать. Давно хотела себя попробовать в роли официанта. С этого и начну, а там как пойдёт, мне всегда был интересен ресторанный бизнес", заявила Мухаметзянова.

"Дальше пути нет": 18-летняя российская фигуристка закончила карьеру из-за "эмоционального насилия"

"Дальше пути нет": 18-летняя российская фигуристка закончила карьеру из-за "эмоционального насилия"

Ранее Диана Мухаметзянова приняла решение закончить спортивную карьеру в 18 лет. За годы выступлений она брала серебро юношеских Олимпийских игр и была второй в финале юниорского Гран-при. По словам её мамы, причиной завершения карьеры стало "эмоциональное насилие".

Обложка ©

Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson

Шамиль Гаджиев

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