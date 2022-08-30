Завершившая карьеру в 18 лет фигуристка рассказала, чем займётся дальше
Фигуристка Мухаметзянова заявила, что хочет поработать официанткой
Фигуристка Диана Мухаметзянова, которая завершила карьеру в 18 лет, в ближайшем будущем будет поступать в колледж и пытаться попасть в ресторанный бизнес. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
"Планирую учиться в колледже и работать. Давно хотела себя попробовать в роли официанта. С этого и начну, а там как пойдёт, мне всегда был интересен ресторанный бизнес", — заявила Мухаметзянова.
Ранее Диана Мухаметзянова приняла решение закончить спортивную карьеру в 18 лет. За годы выступлений она брала серебро юношеских Олимпийских игр и была второй в финале юниорского Гран-при. По словам её мамы, причиной завершения карьеры стало "эмоциональное насилие".
Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson