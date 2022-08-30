Россиянам дали прогноз по росту цен на квартиры к концу года

Незначительный рост стоимости на первичном рынке недвижимости действительно может произойти, при этом не исключено, что цены на вторичном рынке продолжат падать. Таким мнением с радио "Комсомольская правда" поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

"На первичке ситуация получше за счёт льготной программы ипотеки, на вторичке, мягко скажем, для осени тускло. Застройщики действительно не собираются терять прибыль, и они бы хотели, конечно, поднять цены просто хотя бы потому, что себестоимость возросла. Но дело в том, что сегодня довольно низкая покупательская база", — сказал он.

Самойлов подчеркнул, что у россиян сегодня не так много денег, а ипотека, хоть она и подешевела, всё равно не очень доступна. Кроме того, по любой ставке полученные кредиты необходимо отдавать, а уверенности в завтрашнем дне среди населения пока нет, отметил он. В свою очередь застройщики вряд ли позволят себе поднять цены, так как выйдут за рамки даже сравнительно небольшого существующего платёжеспособного спроса, считает риелтор.

"Я предполагаю, что цена до 2023 года будет носить примерно постоянный характер. Могут быть какие-то незначительные колебания в ту или другую сторону, но в целом динамика будет, скорее, ближе к нулевой", — заключил Самойлов.