Общественники просят Генпрокуратуру проверить охранника пляжа, избившего туриста дубинкой

Действия сотрудника частного охранного предприятия в курортном городе Туапсе Краснодарского края, который избил туриста за попытку пройти к пляжу, должна проверить Генеральная прокуратура. Соответствующий запрос на имя главы ведомства Игоря Краснова направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Текст письма есть в распоряжении Лайфа.

Внимание организации привлекло то самое видео, на котором чоповец в нецензурной форме просит семью с маленьким ребёнком уйти и не пытаться пройти к пляжу. Агрессивного мужчину нисколько не разжалобили крики малыша, который сильно испугался и спрашивал, "не убьют ли папу". Охранник несколько раз ударил главу семейства дубинкой, а после достал предмет, похожий на пистолет.

"По нашему мнению, в действиях сотрудника охранного предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 203 УК РФ, а именно превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими должностных обязанностей", — сказано в обращении.

По факту инцидента организация просит провести проверку в отношении сотрудника охраны и при необходимости принять соответствующие меры.