В "Крыльях Советов" заявили, что не хотят отпускать Ежова и Горшкова в "Спартак"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что клуб не хочет отпускать защитника Юрия Горшкова и полузащитника Романа Ежова в "Спартак". Об этом пишет "Чемпионат" .

"Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу: мы потеряли достаточно много игроков. Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь, и терять кого-то не хочется", — заявил Осинькин.