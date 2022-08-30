В "Крыльях Советов" заявили, что не хотят отпускать Ежова и Горшкова в "Спартак"
Коллаж © LIFE. Фото © Официальный сайт ПФК "Крылья Советов" Самара
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что клуб не хочет отпускать защитника Юрия Горшкова и полузащитника Романа Ежова в "Спартак". Об этом пишет "Чемпионат".
"Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу: мы потеряли достаточно много игроков. Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь, и терять кого-то не хочется", — заявил Осинькин.
Ранее стало известно, что московский "Спартак" может подписать Горшкова и Ежова до закрытия нынешнего трансферного окна. Этим летом красно-белые уже пополнились одним экс-игроком самарцев – Антоном Зиньковским.