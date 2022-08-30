Депутат Нилов предложил закрепить 31 декабря как официальный выходной день

В России необходимо закрепить 31 декабря в Трудовом кодексе как официальный выходной день. Об этом в беседе с RT заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что правительство в соответствии с Трудовым кодексом может переносить выходные для оптимизации рабочего времени и отдыха. Причём согласовывается календарь на год на трёхсторонней комиссии. Кроме того, 31 декабря в этом и следующем году будет выходным и поэтому "календарной вакханалии" не предвидится. Но есть необходимость в официальном закреплении этого дня как нерабочего.

"Такой проект закона внесён в Госдуму достаточно давно. <...> Мы считаем, что для сохранения баланса выходных и рабочих дней необходимо сделать логичный перенос, зафиксировав его в Трудовом кодексе", — сказал он.

По словам Нилова, соответствующий законопроект пока кажется неактуальным ввиду того, что 31 декабря выпадает на выходные дни, но потом проблема может снова возникнуть, как это было ранее на протяжении нескольких лет подряд. В те годы даже приходилось вмешиваться президенту РФ Владимиру Путину.