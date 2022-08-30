"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" с 31 августа по 3 сентября
"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока – 1". Газопровод временно прекратит работу с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября. Об этом говорится в сообщении компании на информационной платформе Seeburger.
Остановку "Газпром" объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.
Ранее в Евросоюзе допустили, что Россия может окончательно перекрыть газ по трубопроводу, тем самым нанеся ЕС смертельный удар. Как считают эксперты, в таком случае запасы европейских хранилищ могут закончиться уже в январе 2023 года.