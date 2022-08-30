"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" с 31 августа по 3 сентября

" Газпром" подтвердил остановку "Северного потока – 1". Газопровод временно прекратит работу с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября. Об этом говорится в сообщении компании на информационной платформе Seeburger .

Остановку "Газпром" объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

Ранее в Евросоюзе допустили, что Россия может окончательно перекрыть газ по трубопроводу, тем самым нанеся ЕС смертельный удар. Как считают эксперты, в таком случае запасы европейских хранилищ могут закончиться уже в январе 2023 года.