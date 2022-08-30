В Совфеде объяснили колоссальные потери ВСУ в ходе захлебнувшегося "контрнаступления"

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал показательным тот факт, что ВСУ понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. По словам собеседника Лайфа, этот эпизод должен заставить украинских военных образумиться и не выполнять преступные приказы командования, которое относится к своим солдатам как к пушечному мясу, отправляя их на невыполнимые задачи и обрекая на гибель.

"Такие показатели потерь с украинской стороны говорят о силе нашей армии и слабости ВСУ, бестолковости их руководства, отдающего такие очевидно глупые приказы. Сами солдаты украинской армии признаются, что их бросили как пушечное мясо. Они постоянно об этом говорят, и это соответствует действительности. Если наша армия бережёт своих военнослужащих, то украинская армия — нет", — заявил Цеков в беседе с Лайфом.

Сенатор выразил надежду, что захлебнувшееся контрнаступление "сильно образумит" украинскую сторону и её западных кураторов.