В Совфеде объяснили колоссальные потери ВСУ в ходе захлебнувшегося "контрнаступления"
Сенатор Цеков выразил надежду, что провальное "контрнаступление" под Херсоном образумит противника
Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал показательным тот факт, что ВСУ понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. По словам собеседника Лайфа, этот эпизод должен заставить украинских военных образумиться и не выполнять преступные приказы командования, которое относится к своим солдатам как к пушечному мясу, отправляя их на невыполнимые задачи и обрекая на гибель.
"Такие показатели потерь с украинской стороны говорят о силе нашей армии и слабости ВСУ, бестолковости их руководства, отдающего такие очевидно глупые приказы. Сами солдаты украинской армии признаются, что их бросили как пушечное мясо. Они постоянно об этом говорят, и это соответствует действительности. Если наша армия бережёт своих военнослужащих, то украинская армия — нет", — заявил Цеков в беседе с Лайфом.
Сенатор выразил надежду, что захлебнувшееся контрнаступление "сильно образумит" украинскую сторону и её западных кураторов.
Ранее в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25. В Минобороны уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.