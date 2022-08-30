В США рассказали, как ВСУ пытаются спасти HIMARS от ВС РФ
Washington Post: Украина ставит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие
Украина пытается "ввести в заблуждение" Вооружённые силы России, устанавливая деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS вместо настоящих. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, ВСУ хотят "обманом заставить Россию истощить свой арсенал", поэтому вместо настоящих американских установок используют макеты. WP ссылается на неназванные украинские и американские источники и фотографии реплик РСЗО.
При этом автор статьи отмечает, что невозможно независимо проверить, сколько полученных Киевом HIMARS уже было уничтожено, а сколько ещё находится в рабочем состоянии.
Ранее американский полковник Марк Канчиан заявил, что Украина уже через несколько месяцев может остаться без ракет для РСЗО HIMARS. Также рано или поздно США будут вынуждены сократить поставки этих боеприпасов Киеву, поскольку их собственные запасы иссякнут.
ТАСС / Zuma