В США рассказали, как ВСУ пытаются спасти HIMARS от ВС РФ

Украина пытается "ввести в заблуждение" Вооружённые силы России, устанавливая деревянные копии реактивных систем залпового огня HIMARS вместо настоящих. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, ВСУ хотят "обманом заставить Россию истощить свой арсенал", поэтому вместо настоящих американских установок используют макеты. WP ссылается на неназванные украинские и американские источники и фотографии реплик РСЗО.

При этом автор статьи отмечает, что невозможно независимо проверить, сколько полученных Киевом HIMARS уже было уничтожено, а сколько ещё находится в рабочем состоянии.